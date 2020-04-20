Denizli'de bir haftada 54 kaza meydana geldi

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, kentte son bir hafta içerisinde Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde 17 bin 579 aracın kontrol edildiği, bu kontroller sonrası 2 bin 299 araçla ilgili işlem yapıldığı ifade edildi. Kentte ayrıca son bir haftada ölümlü trafik kazası yaşanmazken, 18 yaralanmalı ve 27 maddi hasarlı kaza olmak üzere toplam 45 kazanın meydana geldiği kaydedildi.