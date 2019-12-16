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Denizli'de bir haftada 578 asayiş olayı yaşandı

Denizli’de son bir haftada meydana gelen hırsızlık ve kavga gibi 578 asayiş olaylarında 385 kişi gözaltına alındı.

Denizli'de son bir haftada meydana gelen hırsızlık ve kavga gibi 578 asayiş olaylarında 385 kişi gözaltına alındı.


Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, 9-15 Aralık tarihleri arasında toplam 578 olayı meydana geldiği ve bu olaylara karışan şahıslardan 478 şüpheliden 385'i gözaltına alındı. Şahıslardan 4'ü çıkarıldıkları mahkemeler tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi. Meydana gelen olaylarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet bıçak, 1 adet çalıntı araç, 1 adet matkap, 1 adet el spirali, 1 adet akım ölçme cihazı, 2 adet çalıntı televizyon ele geçirildiği kaydedildi.

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