Denizli'de bir haftada 71 şüpheli tutuklandı

Denizli'de bir haftada meydana gelen asayiş olaylarında 71 şüpheli çıkarıldığı makamlarca tutuklandı.

Denizli'de yapılan çalışmalar sonucunda 18 bin 050 kişinin GBT ve UYAP sorgulaması ve 288 umuma açık istirahat ve eğlence yeri ile geçici konaklama yerinin denetimi yapıldı. Çalışmalarda 1 dernek lokalinde kumar oynadığı tespit edilen 6 şüpheliye 10 bin 914 TL idari para cezası uygulandı. 1 şahsa “Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama” suçundan adli işlem uygulandı. Bir adreste meydana gelen fuhuş olayında 3 şüpheliye toplam 7 bin 066 TL idari para cezası uygulandı.

Yapılan çalışmalar neticesinde 3 adet tabanca, 8 adet av tüfeği, 4 adet bıçak, 1 adet kılıç, 17 adet tabanca fişeği, 1 adet çalıntı otomobil, 2 adet çalıntı motosiklet, dolandırıcılık olayında ev aramasında bulunan 320 bin dolar para ve kumar oyununda kullanılan 4 bin TL para ve oyun malzemeleri ele geçirildi. Son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen çalışmalarda 71 şüpheli ise tutuklandı.