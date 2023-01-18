Özel Denizli Cerrahi Hastanesi'nde kentte bir ilk olarak, kapalı koroner bypass ameliyatı ile hastanın bacağı ve göğüs kemiği kesilmeden, 3 damarına koroner bypass ameliyatı gerçekleştirildi.

Uzun süredir göğüs ağrısı şikayetleri devam eden 43 ve 78 yaşlarındaki iki hasta, Özel Denizli Cerrahi Hastanesi'ne müracaat etti. Yapılan değerlendirmeler sonucunda her iki hastada 3 adet koroner damarın tıkalı olduğu tespit edilerek bypass ameliyatı yapılmasına karar verildi. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanları Prof. Dr. Ahmet Baltalarlı ve Prof. Dr. Mustafa Saçar tarafından göğüs kemiği kesilmeden, 7 cm'lik bir kesi ile kaburgaların arasından girilerek, koroner bypass ameliyatları gerçekleştirildi. Ayrıca yine Denizli'de bir ilk olarak bacaktan alınan yedek damarlar, 2 cm'lik bir delikten girilerek endoskopik yöntemle çıkarıldı. Ameliyat sonrası kısa bir süre yoğun bakımda takip edilen hastalar, dördüncü ve beşinci günlerinde sağlıklı bir şekilde taburcu edildi.

Hastalara uygulanan kapalı yöntem hakkında Prof. Dr. Ahmet Baltalarlı, “Uzun yıllardır hastanemizde kapalı yöntemle koroner bypass ameliyatlarını, kısıtlı bir hasta grubuna yapabilmekteydik; ancak yeni cihazlar ve ekipmanlar ile bütün hastalarımıza bu yöntemi uygulayabilir hale geldik. Ameliyatı göğüs kemiğini kesmeden, sol meme hizasına yapılan 7 cm'lik küçük bir kesi ile kaburgaların arasından girerek yapabiliyoruz. Ayrıca bu yöntemde bacak damarını da 2 cm'lik küçük bir delikten girerek, endoskopik yöntemle çıkarıyoruz. Bu sayede hastalarımız korseye ihtiyaç duymuyor ve hareket kısıtlaması olmadan, kısa sürede günlük hayatına dönebiliyor; erken dönemde yan yatabiliyor, hatta otomobil kullanabiliyor.” ifadelerini kullandı.