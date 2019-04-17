Denizli'de bu yıl ki turist sayısında hedef 3 milyon

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a turizme katkılarından dolayı teşekkür eden sektör temsilcileri bu yıl hedefin 3 milyon turist olduğunu açıkladı.

Denizlili turizmciler, 15-22 Nisan Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı ziyaret etti. Ziyarete, Denizli İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Mustafa Kaptan, Denizli Turistik Otelciler ve İşletmecileri Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, Pamukkale Bölgesel Yürütme Kurulu (BYK) Başkanı Turan Köseoğlu ve turizm temsilcileri katıldı. DENTUROD Başkanı Gazi Murat Şen, bu yıl Büyükşehir Belediyesi ile birlikte 5'incisini gerçekleştirdikleri Termal İyi Gelir kampanyasının özellikle yerli misafir anlamında çok katkısı olduğunu vurgulayarak, "Nisan-Mayıs aylarında otellerimizin rezervasyonları kapanmış durumda, Pamukkale'de yer bulamayan misafirlerimiz şehir otellerimizde kalmaya başladılar. Geçtiğimiz yıl 2 milyon 170 bin misafirimiz geldi. Bu yıl 3 milyonu hedefliyoruz. Yılın ilk 3 ayında geçtiğimiz yıla göre yüzde 25 oranında artış var. Bizler sizlerin desteğiyle, elbirliğiyle Denizli'yi tanıtmaktan vazgeçmeyeceğiz. Denizli'yi turizm anlamında çok daha iyi yerlere getireceğiz” diye konuştu.

“Artık şehrimiz her şeyiyle dört 4'lük hale geldi”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise, Denizli turizminin tanıtımı için hep birlikte çalıştıklarını ifade etti. Başkan Osman Zolan, “Denizlimizin güzelliklerini, değerlerini, turizm varlıklarını ülkemize, dünyamıza tanıtmak için hep beraber gayret ettik, seferber olduk. Bunun sonuçlarını bugün görüyoruz. İnşallah bunu daha da artıracağız. Yapmış olduğumuz yatırımlarla Denizlimizin değerleri üzerine değerler koyuyoruz. Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası, Denizli Kayak Merkezi gibi çok güzel tesisler yaptık. Denizli'nin termalin başkenti olması noktasında gayretlerimiz boşa gitmedi. Olumlu sonuçlarını aldık. İnşallah bu dönem şehir merkezimize müzeler yaparak şehrimizi farklı bir boyuta taşıyacağız. Amacımız şehrin merkezine gelen misafirleri ağırlamak ve buraya gelmelerini sağlamak. Çünkü artık şehrimiz her şeyiyle dört 4'lük hale geldi. İnsanın evi hazırsa dışarıdan gelen misafirlerini daha iyi ağırlar" diye konuştu.