Denizli'de bulunan Bursaspor taraftarları takımını karşıladı

Bursaspor, pazar akşamı deplasmanda karşılaşacağı Denizlispor maçı için Denizli'ye 2 öncesinden geldi. Denizli'de bulunan Bursaspor taraftarları kulübün kalacağı otelin önünde meşaleler ile karşıladı.

Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında oynanacak olan Denizlispor - Bursaspor maçı öncesi yeşil-beyazlı kafile 2 gün öncesinden yola çıktı. Pazar akşamı saat 19.00'da oynanacak maç için hazırlıklarını erken tamamlayan ve yola çıkan yeşil-beyazlılar akşam saatlerinde Denizli'de konaklayacağı otele geldi. Denizli'de bulunan Bursaspor'lu taraftarlar takım otobüsünü otelin önünde meşalelerle karşıladı. Taraftarlar takımı karşılamanın ardından Bursaspor Teknik Direktörü Özcan Bizati'ye ve takıma çiçek takdim ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Denizli'de maç saatini bekleyecek olan Bursaspor'un erken tarihte Denizli'ye gitmesi ise dikkat çekti.