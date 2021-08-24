Denizli'de bütün okullar ‘Okulumuz Temiz' belgesi aldı

Yeni eğitim ve öğretim yılı başlamadan önce Denizli'de bütün okullar Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenen kriterler doğrultusunda ‘Okulumuz Temiz' belgesi aldı.

2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı başlarken dünya genelini saran salgınla birlikte yeni normları da beraberinde getirdi. Yeni eğitim öğretim yılının sağlıkla ve güvenle başlayabilmesi için Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenen kriterler doğrultusunda çalışmalar tamamlandı. 27 Temmuz 2020'de salgın tedbirleri kapsamında Bakanlığımız ve Türk Standartları Enstitüsü arasında imzalanan protokol ile okullarda gerekli hijyen şartlarının sağlanması amacıyla "Okulum Temiz" belgelendirme programı başlatılmıştı. Yapılan protokol ile TSE'nin belirlediği kriterlerle eğitim kurumlarına “Okulum temiz” belgelerindirilmesine geçildi. “Okulum Temiz” çalışmalarını saha ekipleri ile birlikte takip eden İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici yaptığı değerlendirmede, “Sayın Bakanımızın talimatıyla 6 Eylül itibariyle okullarımızı tam kapasite olarak açacağız. Bu noktada, geçtiğimiz yıl Türk Standartları Enstitüsüyle beraber yapılmış olan bir protokol var. Bu protokol kapsamında, okullarımızın tümü belirlenmiş olan hijyen standartlarından geçmek durumunda. Geçen sene tüm okullarımız bu belgeyi aldı. Bu sene de, 60 kişilik tetkik görevlimizle sahada takibimiz devam ediyor” dedi.

“Bugün itibariyle okullarımızın hepsi ‘Okulumuz Temiz' belgesi aldı”

Okulların hijyen şartlarında öğrencilere açılacağını belirten Müdür Ekici, “TSE ile birlikte Bakanlığımızın yapmış olduğu protokol kapsamında belirlenmiş olan hijyen standartlarını sağlayan okullarımıza verilen belgeyi, yapmış olduğumuz gerekli incelemeler neticesinde okul müdürümüze takdim ediyoruz. Okulumuzda gerçekleştirilen çalışmalara yakinen şahit olduk. Maskelerimiz, dezenfektanlarımız, bilgilendirme panolarımız hazır. Ailelerimize de göstermiş oldukları hassasiyetleri için çok teşekkür ediyoruz. Belgelendirme sürecinde ilimiz okulları büyük bir titizlik göstererek geçtiğimiz eğitim-öğretim yılında kısa süre içerisinde “Okulum temiz” belgesini aldılar” ifadelerini kullandı.