Denizli'de büyük ve küçükbaş sayısı azaldı

Bu kapsamda Denizli'de büyükbaş hayvan sayısı yüzde 3,7 azalırken, küçükbaş sayısı ise yüzde 0,2 oranında azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu, Hayvansal Üretim İstatistiklerini verilerini yayımladı. Bu kapsamda TÜİK Denizli Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan bilgiye göre 2021 yılı Aralık ayı itibarıyla Denizli'de, büyükbaş hayvan sayısı 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 3,7 azalarak 295 bin 800 baş olarak gerçekleşti. Büyükbaş hayvanlar arasında yer alan sığır sayısı, 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 3,7 oranında azalarak 295 bin 651 baş oldu. 2021 yılı itibarıyla manda sayısı ise 149 baş oldu. 2021 yılı itibarıyla ülkemizde toplam sığır sayısı, 17 milyon 850 bin 543 baş oldu. En çok sığır 956 bin 898 baş ile Konya ilinde kayıtlara geçti. Konya'yı sırasıyla 858 bin 506 baş ile Erzurum ve 780 bin 564 baş ile İzmir izledi. Sığır sayısının en düşük olduğu iller ise 12 bin 781 baş ile Kilis, 14 bin 993 baş ile Yalova ve 21 bin 171 baş ile Rize oldu. Denizli, 295 bin 651 baş ile Türkiye genelinde en çok sığırın bulunduğu iller listesinin 18'inci basamağında yer aldı.

Küçükbaş hayvan sayısı yüzde 0,2 azaldı

Küçükbaş hayvan sayısı 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 0,2 oranında azalarak 739 bin 054 baş olarak gerçekleşti. Küçükbaş hayvanlar arasında yer alan koyun sayısı, 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 5,7 oranında artarak 569 bin 909 baş oldu. 2021 yılı itibarıyla ülkemizde toplam koyun sayısı, 45 milyon 177 bin 690 olarak kayıtlara geçti. En çok koyun 3 milyon 80 bin 913 baş ile Van ilinde kaydedildi. Van'ı sırasıyla 2 milyon 769 bin 18 baş ile Konya ve 2 milyon 152 bin 366 baş ile Şanlıurfa izledi. Koyun sayısının en düşük olduğu iller ise 4 bin 810 baş ile Bartın, 9 bin 234 baş ile Rize ve 22 bin 145 baş ile Zonguldak oldu. Denizli 569 bin 909 baş ile Türkiye genelinde en çok koyunun bulunduğu 30. il olarak sıralamaya girdi.

Denizli 169 bin 145 baş ile Türkiye genelinde en çok keçinin bulunduğu 29. il oldu

Küçükbaş hayvanlar arasında yer alan keçi sayısı ise 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 16 oranında azalarak 169 bin 145 baş oldu. 2021 yılı itibarıyla ülkemizde toplam keçi sayısı, 12 milyon 341 bin 514 olarak sayıldı. En çok keçi, 911 bin 308 baş ile Mersin ilinde kaydedildi. Mersin'i sırasıyla 845 bin 638 baş ile Antalya ve 535 bin 228 baş ile Şırnak izledi. Keçi sayısının en düşük olduğu iller ise 1 bin 116 baş ile Düzce, 1 bin 512 baş ile Bartın ve 1 bin 939 baş ile Ordu oldu. Denizli, 169 bin 145 baş ile Türkiye genelinde en çok keçinin bulunduğu 29. il oldu.