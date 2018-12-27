Denizli'de Büyükşehir Belediyesi vermediği hizmetin parasını aldı

Vatandaşlar, "Atık suyumuzu kendi imkanlarımızla çukurlara aktarıyoruz. Verilmeyen hizmetin parası alınıyor. 90 TL'lik faturanın 35 TL'si atık su bedeli" diyerek belediyeye tepki gösterdi.

Pamukkale ilçesi Kavakbaşı Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, DESKİ'nin abonelerinden vermediği hizmetin parasını aldığını öne sürdü. Mahallelerinde kanalizasyon olmadığı halde kanalizasyon hizmeti olarak alınan ‘atık su bedeli'nin kendilerinden alındığını ileri süren vatandaşlar, belediyeye tepki gösterdi.

Evlerinde kanalizasyon olmadığını ve atık suların kendi imkanlarıyla açtıkları çukurlara gittiğini aktaran Resul Kar, mahallede bulunan babasına ait abonelikte 90 TL'lik faturanın 35 TL'sinin atık su bedeli olarak alındığını kaydetti. Atık suların kendi açtıkları çukurlara gittiğini ifade eden Kar, belediyeye gidip şikayette bulunacağını söyledi. Kendilerine verilmeyen hizmetin parasının alındığını belirten Kar, "Tüm abonelerden her fatura kesiminde bu şekilde para alıyorlar. Yaklaşık 600 nüfuslu bir köy burası, vatandaşların bazıları su ile hayvanlarına bakıyor. Onlara da 200-300 lira fatura geliyor, bu miktarın yarısı atık su parası oluyor. Bizi verilmeyen hizmetten para alınıyor" dedi.

"'Encümen kararı, alacağız' dediler"

Kavakbaşı Mahalle Muhtarı Mustafa Bali, mahallede kanalizasyon bulunmamasına rağmen tüm abonelerden bu bedelin alındığını söyledi. Bali, mahallelerinde yaklaşık 250 abonenin bulunduğunu, belediyeye “atık su bedeli” konusunda itirazda bulunduklarını ancak, Belediye Encümen kararı gereği bu paranın kendilerinden alınması gerektiğini kaydetti. Bali, bedelin sadece kendilerinden değil çevre köylerden ve mahallelerden de alındığın belirterek "Çevre köylerden de alınıyor, sadece burası değil. 70 lira su bedeli, 42 lira atık su bedeli alınıyor. Vatandaş 112 lira fatura ödüyor" diye konuştu.

DESKİ vidanjör ücreti almıyor

DESKİ Genel Müdürü Mahmud Güngör ise olayla ilgili İhlas Haber Ajanası (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada, ilgili çevre kanunun 11. maddesinin ikinci bendine göre faturanın düzenlendiğini ve yasal olarak atık su bedelinin faturaya yansıtıldığını söyledi. Güngör, bazı kentlerde bu bedelin alınmadığını bunun yerine vidanjör gönderilip onun ücretinin vatandaşlardan alındığını ancak DESKİ'nin vidanjörün ücretsiz olarak hizmet verdiğini kaydetti.