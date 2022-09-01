Denizli'de caddeler yenilenmeye devam ediyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi, şehrin önemli arterlerinden biri olan Kayalık Caddesi'nde yol yenileme çalışmasına başladı. Sıcak asfaltla buluşacak Kayalık Caddesi'nin bambaşka bir güzelliğe kavuşacağı belirtilirken, çalışmanın yaklaşık 10 gün içinde tamamlanması planlandı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kayalık Caddesi'nde yol yenileme çalışması yapıyor. Bu çerçevede Denizli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı kentin yoğun kullanılan güzergahlarından biri olan Kayalık Caddesi'nde yol yenileme ve asfaltlama çalışmalarına başladı. İlk etapta yaklaşık 1100 metre uzunluğunda olan caddede zamanla bozulan ve deforme olan beton parke sökülerek asfalt öncesi düzenleme çalışmaları gerçekleştirilecek. Yaklaşık 10 gün içerisinde tamamlanması beklenen çalışmalarda 9 bin metrekare sıcak asfaltın kullanılması öngörülürken, Kayalık Caddesi ile Atatürk Caddesi'ni birbirine bağlayan kavşakta modern bir kavşak düzenlemesinin de gerçekleştirileceği ifade edildi. Caddenin kısa sürede tamamlanıp trafiğe açılacağı belirtilirken vatandaşların trafik işaretlerine dikkat etmesi istendi.

“Yarınlarımıza yatırım yapıyoruz”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Kayalık Caddesi'nin yenilenecek üst yapısıyla Denizli'ye çok yakışacağını söyledi. Başkan Zolan, şöyle konuştu:

"Kayalık Caddesi'ndeki çalışmalarımızı hemşerilerimizin konfor ve güvenliğini en üst seviyeye taşımak adına gerçekleştiriyoruz. Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak, yarınlarımıza yatırım yapıyoruz. Vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz İnşallah en kısa sürede Kayalık Caddesi'ni sıcak asfaltla buluşturup, çalışmamızı tamamlayacağız. Şimdiden şehrimize hayırlı uğurlu olsun."