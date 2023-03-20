Denizli'de camiler Ramazan ayına hazırlanıyor

Denizli'nin Çameli ilçesinde Ramazan ayına sayılı günler kala belediye ekipleri, ilçedeki tüm camilerde temizlik ve dezenfeksiyon çalışması başlattı.

Çameli Belediyesi, Ramazan ayı öncesinde ilçedeki tüm camilerde temizlik ve dezenfeksiyon çalışması gerçekleştiriyor. Ekipler, her yıl olduğu gibi bu yıl da yaklaşan Ramazan ayı öncesinde harekete geçti. İlçe Genelinde tüm camilerde temizlik ile dezenfekte çalışması başlatırken, halılar yıkandı ve süpürüldü, şadırvanlar, abdesthaneler ve lavabolarda temizlenerek dezenfekte edildi. Yine camilerin bahçelerinde de çevre temizliği yapıldı.

“Ramazan ayı boyunca temizlik ve dezenfekte çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz”

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, “Vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla huzurlu bir ortamda ibadetlerini yapabilmeleri için ekiplerimiz cami ve mescitlerimizde genel temizlik yapılıyor. Ramazan ayı boyunca temizlik ve dezenfekte çalışmalarımızı aralıksız sürdürmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle rahmet ve bereket ayı Ramazan-ı Şerifi bekliyoruz. Yaklaşan Ramazan ayının ülkemize ve milletimize ve tüm insanlığa hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.