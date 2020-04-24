İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Denizli'de camilerde yakılan mahyalar Ramazan'ın geldiğini müjdeledi

Ramazan ayının gelmesiyle Denizli’deki camilerde mahyalar yandı.

Ramazan ayının gelmesiyle Denizli'deki camilerde mahyalar yandı. Korona virüs tedbirleri kapsamında ilk teravih namazlarının kılınamadığı camilerde yakılan mahyalar orucu müjdelerken, cami ve mahyalar drone ile havadan görüntülendi.


Denizli Delikliçınar Cami başta olmak üzere birçok camide yakılan mahyalar da ki yazılan yazılar ile Ramazan ayının geldiği mujdelendi. Teravih namazı kılınmayan Delikliçınar Camii'nin mahyasına “Hoşgeldin On Bir Ayın Sultanı” yazıldı. Kentte bulunan diğer camilerde ise “Hoşgeldin Ya Şehri Ramazan”, Oruç Tut Sıhhat Bul” yazıları yer aldı. Denizli Delikliçınar Camii 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) kuruluşunun 100. yılı anısına caminin mahyası Türk bayrağı ile süslendi.


İhlas Haber Ajansı (İHA) kameramanları kent meydanındaki Delikliçınar Cami ve mahyasını havadan görüntüledi.


Öte yandan korona virüs tedbirleri kapsamında ve uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı kentte ilk sahurlarda lokanta ve restoranlar kapalı olduğu için evlerde yapılacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.