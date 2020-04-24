Denizli'de camilerde yakılan mahyalar Ramazan'ın geldiğini müjdeledi

Ramazan ayının gelmesiyle Denizli'deki camilerde mahyalar yandı. Korona virüs tedbirleri kapsamında ilk teravih namazlarının kılınamadığı camilerde yakılan mahyalar orucu müjdelerken, cami ve mahyalar drone ile havadan görüntülendi.

Denizli Delikliçınar Cami başta olmak üzere birçok camide yakılan mahyalar da ki yazılan yazılar ile Ramazan ayının geldiği mujdelendi. Teravih namazı kılınmayan Delikliçınar Camii'nin mahyasına “Hoşgeldin On Bir Ayın Sultanı” yazıldı. Kentte bulunan diğer camilerde ise “Hoşgeldin Ya Şehri Ramazan”, Oruç Tut Sıhhat Bul” yazıları yer aldı. Denizli Delikliçınar Camii 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) kuruluşunun 100. yılı anısına caminin mahyası Türk bayrağı ile süslendi.

İhlas Haber Ajansı (İHA) kameramanları kent meydanındaki Delikliçınar Cami ve mahyasını havadan görüntüledi.

Öte yandan korona virüs tedbirleri kapsamında ve uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı kentte ilk sahurlarda lokanta ve restoranlar kapalı olduğu için evlerde yapılacak.