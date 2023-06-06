Denizli'de can dostlar için eğitim

16 Haziran'da gerçekleşecek eğitime yerel hayvan koruma görevlisi olmak isteyen herkes katılabilecek.

Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Denizli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü işbirliği ile 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği hükümleri istikametinde Yerel Hayvan Koruma Görevlisi eğitimi verilecek. Vatandaşların sokak hayvanlarının bulundukları bölgede yaşam sorumluluğunu üstlenmeleri için verilecek eğitim programı 16 Haziran Cuma Saat 09:00'da Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi, Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi'nin seminer salonunda yapılacak. Eğitime katılmak ve yerel hayvan koruma görevlisi olmak isteyen hayvan severlerin 15 Haziran tarihine kadar Denizli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne 1 vesikalık fotoğraf, ikametgah bilgisi, adli sicil kaydı ile birlikte dilekçe yazarak başvurabileceği ifade edildi.

Katılım belgesi ve koruma görevlisi kartı verilecek

Eğitim sonunda katılımcılara ‘Yerel Hayvan Koruma Görevlisi Eğitim Sertifikası' verilerek Denizli Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından Yerel Hayvan Koruma Görevlisi kartı alma hakkı kazanacağı belirtildi