Denizli'de Çanakkale Zaferi'ne özel sergi

Denizli Büyükşehir Belediyesi, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıldönümünde, tarihi zaferde kahraman Türk askerinin kullandığı eşyaların yer aldığı özel bir sergi düzenliyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıldönümü nedeniyle “Bir gün değil, her gün Çanakkale” adlı özel bir sergi hazırladı. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi fuaye alanında düzenlenen sergi 18 Mart'a dek 09.00-18.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Tüm Denizlililerin davetli olduğu özel organizasyonda Çanakkale Zaferi'nde çarpışan kahraman Türk askerinin kullandığı eşyalar yer alırken, ziyaretçiler uzman rehberler eşliğinde tarihi bir yolculuğa çıkarılıyor. Denizli Büyükşehir Belediyesinin davetlisi olan kentteki ilkokul 2, 3 ve 4. sınıf öğrencileri de sergiyi ziyaret etme imkânı buluyor. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, “Bir gün değil, her gün Çanakkale” adlı sergiyi ziyaret ederek, tarihi zafer sırasında yaşanılan kahramanlıkları çocuklarla birlikte rehberlerden dinledi.

Eşi benzeri olmayan bir zafer

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Çanakkale Zaferi'nin dünya tarihinde eşi benzeri görülmemiş çok çetin bir savaş olduğunu dile getirerek, Türk milletinin Çanakkale'de 7 düvele karşı kazandığı zaferle unutulmaz bir destan yazdığını söyledi. Başkan Osman Zolan, “Çanakkale'de yüzbinlerce atamız şehit oldu, canını kanını bu kutsal toprak için verdi ama vatanını vermedi, bayrağını indirtmedi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'te en önde komutanlık yaptı. Eğer bugün burada hür ve bağımsız yaşıyorsak, nefes alıyorsak, bu ülke bizimse bunun en büyük nedeni Çanakkale Zaferi'dir” dedi.

Başkan Zolan'dan sergiye davet

Başkan Zolan konuşmasına şöyle devam etti: “Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mekânları cennet olsun. Bize düşen bu vatana sahip çıkmaktır. Bu vatana sahip çıkacağız, böldürtmeyeceğiz, bayrağımızı dalgalandıracağız, cumhuriyetimizi koruyacağız. Bu sergimizin başta çocuklarımız olmak üzere Denizlililer tarafından gezilmesi çok önemli. Tüm hemşehrilerimi sergimize davet ediyorum. Bu vatanın bedeli Çanakkale'de, Kocatepe'de, Malazgirt'te ödendi. Bu vatan için canını veren kahraman ecdadımızı asla unutmayacağız.”