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Denizli'de çarpışan iki otomobil şarampole yuvarlandı: 4 yaralı

Denizli’de 2 otomobilin çarpışıp şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Denizli'de 2 otomobilin çarpışıp şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, kaza, Acıpayam ilçesi Dodurga Kavşağı Denizli-Antalya karayolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 20 Y 8314 plakalı otomobil ile Ahmet Ç. yönetimindeki 34 HB 8804 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 2 otomobil de yoldan çıkarak şarampole savruldu. Otomobillerden biri takla atarak ters döndü. 2 otomobilde bulunan sürücülerle birlikte 4 kişi yaralandı. Otomobil içerisinde sıkışan yaralılar Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.


İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından tedavi edilmek üzere hastaneye götürdü.


Kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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