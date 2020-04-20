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Denizli'de çeşitli suçlardan aranan 19 şahıs yakalandı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından son 1 haftada yapılan uygulamalarda 7 bin 202 kişinin GBT sorgulaması yapıldı.

Uygulamalar sonucunda çeşitli suçlardan aranması olan 19 şahıs yakalandı.


Denizli'de, polis ekipleri tarafından 13-19 Nisan tarihleri arasında yapılan rutin kontroller, sabit uygulama noktaları ve olaylara müdahale sırasında 7 bin 202 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Yapılan sorgulamalar sonucu çeşitli suçlardan aranması olan 19 şahıs yakalandı. Polis ekipleri tarafından yakalama kararı olan 18 şahıs gözaltına alındığı, adliyeye sevk edilen şahıslardan 9'u tutuklanarak ceza evine gönderildi.


Yapılan çalışmalarda 3 adet çalıntı motosiklet, 1 adet çalıntı bisiklet, 251 adet mermi, 1 adet çalıntı elektrikli bisiklet ele geçirildi.


Öte yandan, kent genelinde meydana gelen 326 farklı ayrı asayiş olayında ise 191 şüphelinin gözaltına alındığı, adliyeye sevk edilen şahısların ise 2'sinin tutuklanarak cezaevine gönderildikleri bildirildi.

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