Denizli'de Çevre Haftası'na özel çocuk şenliği

Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri çerçevesinde Denizli Büyükşehir Belediyesi, Çamlık Parkı'nda Çocuk Şenliği düzenledi. Çevre bilinci ve farkındalık oluşturmak için hazırlanan etkinliklere katılan Başkan Osman Zolan, çocukların mutluluğuna ortak oldu.

Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri çerçevesinde 81 ilde eşzamanlı olarak düzenlenen çevre yürüyüşünün ardından Denizli Büyükşehir Belediyesi, Çamlık Parkı'nda çocuklara özel bir şenlik düzenledi. Çocuklarda çevre bilinci ve farkındalık oluşturmak için düzenlenen şenliğe Başkan Osman Zolan'ın yanı sıra Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürü Niyazi Türlü, Genel Sekreter Yardımcıları Ali Aydın, Seval Gebeş ve çok sayıda vatandaş katıldı. Çevre duyarlılığına dikkat çekilen şenlikte Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğü'nün “Minik Minik Ellerim, Susuz Büyümez Düşlerim” programı çerçevesinde su duyarlılığı ve tasarrufu hakkındaki tiyatro ve müzikal gösteri sunuldu. Şişme oyun parkında gönüllerince oynayıp vakit geçiren çocuklara balon hediye eden Başkan Osman Zolan onlarla birlikte tahterevalliye binerek mutluluklarına ortak oldu. Çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Osman Zolan daha sonra vatandaşlara fesleğen dağıttı.

"Çocuklarımızı hem mutlu etmek, hem de çevre bilincini aşılamak istedik"

Çocukların çevre bilincine sahip olmaları ve farkındalık kazanmaları adına çocuklara özel bir şenlik düzenlediklerini ifade eden Başkan Zolan, geleceğe daha yaşanabilir bir şehir bırakmak için gece gündüz demeden gayret sarf ettiklerini ifade etti. Başkan Zolan, “Gözbebeğimiz, geleceğimiz çocuklarımıza daha yaşanabilir, çevreci, sağlıklı ve temiz bir kent bırakma adına Büyükşehir Belediyesi olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Türkiye Çevre Haftası etkinliklerimiz çerçevesince bugün çocuklarımızla birlikte olup, onları hem mutlu etmek, hem de çevre bilincini aşılamak istedik. Her şey çocuklarımız için” diye konuştu.