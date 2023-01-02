Denizli'de çifte kış turizmi başlıyor

DENİZLİ(İHA) – Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Pamukkale yılsonunu 2 milyonun üzerinde ziyaretçiyle kapatacak. Beyaz cennet 12 ay boyunca ziyaretçilerini ağırlarken Denizli Kayak Merkezinde açılacak olan günübirlik tesis sayesinde Denizli'de çifte kış turizmi yaşanacak.

Türkiye'de 12 ay boyunca sürdürülebilir turizmin yapıldığı ender yerlerden birisi olan beyaz cennet Pamukkale, yerli ve yabancı turistlerde ziyaretçi sayısında 2022 yılını 2 milyonun üzerinde ziyaretçi sayısı ile yılsonunu kapatacak. Unesco Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Pamukkale travertenlerini uzak doğudan gelen Meksika, Brezilya, Malezya ve Endonezyalılar ön plana çıkmaya başladı. Pandeminin ardından eski günlerine geri dönen ‘beyaz cennet' Pamukkale'de yurt içi ve yurt dışından gelen ziyaretçi sayılarında artış yaşanmaya devam ediyor.

Denizli Çardak Havalimanın daha etkin kullanılması turizme çok büyük katkısının olacağını belirten Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, “Pamukkale ören yeri, bu yıl baktığınız zaman ilk 11 ayda 1 milyon 900 bin kişinin üzerinde ziyaretçi aldı. 2 milyonun üzerinde ziyaretçi sayısı ile yılsonunu kapatacağız. Şehrimiz adına sevindirici bir durum var. Denizli'ye özellikle uzak doğudan kültür turizmi için gelen misafirleri görüyoruz. Bazı aylarda ziyaretçiler arasında Meksikalılar ilk sırada geliyor. Bazı aylar da ise Brezilyalılar, Malezya ve Endonezya'nın ön plana çıktığını görüyoruz. Bu ülke vatandaşları Denizli'ye yaklaşık 8 bin kilometre uzaklıktan gelip, şehrimiz ziyaret ediyorlar. Tabii gelen misafirler ziyaretten çokta memnun kalıyor. Her yıl yurt içi ve yurt dışından gelen ziyaretçi sayılarında artış yaşanıyor. Turist sayısında artışın daha çok olması için Çardak Havalimanın daha etkin kullanılması gerekiyor. Yaz aylarında Çardak Havalimanındaki sefer sayıları maalesef düşüş oluyor. Uçuş seferlerinin artması hem şehir hem de ülke turizmine katkı sağlayacaktır. Uçuş seferlerinin artırılması gerektiğini söylüyoruz. Çünkü uçuş seferlerinin çoğalması Pamukkale'de beklediğimiz ziyaretçi sayısının üzerinde ortaya çıkacaktır. Gelecek yıl Çin'de de beklenen korona virüs tedbirlerin azaltılması, onlarda tedbirleri azaltıyor. Çin pazarı devreye girerse Denizli bölgesinde yatacak yatak bulmak zor olacak" dedi.

“Bu yıl Denizli Kayak Merkezi'nin yılı olacak”

Denizli Bozdağ Kayak Merkezinde kurulan günübirlik tesisle birlikte kış turizmine gelen ziyaretçiler, Pamukkale'yi daha rahat ziyaret edebileceğini söyleyen Başkan Şen, kar ve kayağın ardından termal sularda vatandaşlar keyifli vakit yaşayacağını anlattı. Başkan Şen, “Denizli Kayak Merkezi bilindiği gibi Ege Bölgesindeki en iyi kar kalitesine sahip bir nokta. Kayak bölgesine turizm açısından büyük bir talep vardı. Özellikle Muğla, İzmir, Antalya gibi çevre illerden gelen günü birlik kayak yapma fırsatı buluyordu. Bu yıl Denizli Büyükşehir Belediyesinin yaptığı büyük günü birlik bir tesis var. Buraya gelen misafirlerimiz artık daha rahat bir vakit geçirebilecekler. Taleplere baktığımızda Pamukkale'miz, Kartalkaya ve Uludağ'a rakip oldu. Burada yer alan konaklama fiyatlarının daha uygun olduğunu görüyoruz. Yaklaşık 80 kilometre ileride kayak merkezini ziyaret eden vatandaşlarımız kayak yaptıktan sonra termal sularda sıcak suyun tadını çıkartıyorlar. Öğrenci grupların yoğun talep gösterdiğini görüyoruz. Bu yıl Denizli Kayak Merkezi'nin yılı olacağını söyleyebilirim” şeklinde konuştu.