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Denizli'de çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde evde yangın çıktı.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde evde yangın çıktı. Sebebi belirlenemeyen yangında ev kullanılamaz hale gelirken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü.


Yangın, Acıpayam ilçesi Oğuz Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf ve Mehmet Erdoğdu evde henüz sebebi belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Acıpayam ve Serinhisar ilçesinden gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, yangın söndürüldü. Evde kimsenin bulunmaması ise olası bir faciayı önlemiş oldu. Yangının ardından ev kullanılamaz hale geldi.


Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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