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Denizli'de çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

Denizli’nin Çal ilçesinde bir evde yangın çıktı.

Denizli'nin Çal ilçesinde bir evde yangın çıktı. Meydana gelen yangında ev kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü.


Yangın, Çal ilçesi Belevi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Osman K.'ye ait evde henüz sebebi belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürüldü. Evde kimsenin bulunmaması ise olası bir faciayı önlerken, ev kullanılamaz hale geldi.


Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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