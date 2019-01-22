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Denizli'de cinayet: Komşusunu av tüfeğiyle öldürdü

Denizli’nin Baklan ilçesinde çobanlık yapan adam, tartıştığı komşusunu av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Denizli'nin Baklan ilçesinde çobanlık yapan adam, tartıştığı komşusunu av tüfeğiyle vurarak öldürdü.


Edinilen bilgiye göre olay, Çataloba Mahallesi'nde dün saat 21.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Yunus Karaarslan (34) ile Feridun K. (60) arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada Feridun K. evinden getirdiği av tüfeğiyle Karaarslan'ı göğsünden vurarak yaraladı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Karaaslan, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


Gözaltına alınan Feridun K.'nın emniyetteki sorgusu sürüyor.

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