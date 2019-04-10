Denizli'de çocuklar kitapla buluşuyor

Denizli Büyükşehir Belediyesinin bu yıl üçüncüsünü düzenlediği Ege'nin en büyük kitap fuarı her gün binlerce öğrenciyi ağırlıyor. Her gün Denizli ve çevre illerden fuara gelen öğrenciler kitapla buluşuyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin bu yıl üçüncüsünü düzenlediği Ege'nin en büyük kitap fuarı her gün binlerce öğrenciyi ağırlıyor. Fuara katılmak isteyen kent merkezindeki okulların talebi üzerine harekete geçen Denizli Büyükşehir Belediyesi, kitapla buluşmak isteyen çocukları otobüslerle okullarından alıyor. Bu kapsamda her gün yaklaşık 8 bin öğrenciyi fuar alanına götüren Denizli Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin kitapla ve yazarlarla buluşmasını sağlıyor.

Çevre illerden fuar turları düzenleniyor

Denizli merkezin yanı sıra ilçelerden de her gün çok sayıda öğrenci ağırlayan fuara başta Aydın, Manisa, Nazilli, Buharkent olmak üzere Ege Bölgesi'ndeki birçok bölgeden otobüslerle turlar düzenleniyor. Fuarda her gün binlerce öğrenciyi konuk eden Denizli Büyükşehir Belediyesi, çocuklara ayraç, boyama kitabı ve Denizli Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınlarından hediye ediyor. Milli ve manevi değerlerine bağlı, okuyan, sorgulayan, araştıran bir gelecek için Büyükşehir Belediyesinin büyük önem verdiği fuar 14 Nisan tarihine kadar açık kalacak.

Son 5 gün

Sık sık fuarı ziyaret ederek Denizlililer ve yazarlarla bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, fuarın ilk günden itibaren yoğun ilgi görmeye devam ettiğini kaydetti. Denizli'yi kitapla buluşturmayı sürdürdüklerini söyleyen Başkan Zolan, "Belediyecilik hizmetlerimizin yanında sosyal ve kültürel hizmetlerimizle geleceğimize yatırım yapıyoruz. Okuyan, sorgulayan, araştıran bir gelecek için çalışıyoruz. Bu açıdan fuarımızı çok önemsiyorum. Fuarda birçok yazar gerek imza günleri gerekse konferanslarda okurlarıyla buluşuyor. Fuarımızın son 5 günü. Bu fırsatı vatandaşlarımızın iyi değerlendirmelerini tavsiye ediyorum" dedi.