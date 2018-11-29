Denizli'de çocuklar yüzme öğreniyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilkokul 3. ve 4. sınıf öğrencilerine yönelik ortak çalışması olan "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi Denizli'de devam ediyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokolle 81 ilde hayata geçirilen “Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi” Denizli'de başladı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün Gümüşler Mahallesinde bulunan spor kompleksinin içinde yer alan Atatürk Yüzme Havuzunda ilkokul 3. ve 4. sınıf öğrencileri uzman antrenörler eşliğinde ücretsiz kurslarda yüzme öğreniyor. Öğrencilerinin gönüllülük esasına göre katılabildiği proje, birer aylık periyotlar halinde üç dönem halinde yapılıyor. Her hafta çarşamba ve cuma günleri programlanan kurslarda, öğrenciler gruplar halinde öğretmenleri nezaretinde yüzmenin temel eğitimlerini alıyor. Cumhurbaşkanlığı İkinci Yüz Günlük Eylem Planı kapsamında projenin hayata geçirildiğini kaydeden Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu, çocuklar için erken dönemde yüzme becerileri öğrenilmesinin önemli bir kazanım olduğunu söyledi. Spor yapmanın çocuklarda öğrenme kapasitesi ve kendine güven duygusunu geliştirdiğini belirten İbanoğlu, öğrencilerin beden eğitimi ve oyun ders saatlerinde havuza gelerek hem sporla tanıştığını, hem de arkadaşlarıyla birlikte kaliteli zaman geçirdiğini ifade etti.