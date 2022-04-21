Denizli'de çocuklara 23 Nisan hediyesi

Denizli Büyükşehir Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki tüm planetaryum seanslarını ücretsiz yaptı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi 23 Nisan'da çocuklara özel bir hediye hazırladı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde hizmet veren planetaryumun (gezegen evi) tüm seansları ücretsiz olacak. Ücretsiz davetiyelere belediye internet sitesinden “Bilet Al” bölümünden ya da Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki bilet satış gişesinden ulaşılabilecek. Toplamda 6 seans olarak düzenlenecek çocuklara özel animasyon gösterimlerin saatleri şu şekilde: “23 Nisan 2022 Cumartesi günü saat 12.00 Zula Ekibi Dünyaya Dönüş; saat 13.00 Polaris; saat 14.00 Zula Ekibi Dünyaya Dönüş; saat 15.00 Polaris; saat 16.00 Zula Ekibi Dünyaya Dönüş ve saat 17.00 Polaris.”

Bilim, kültür ve sanatın merkezi

Denizli'de bilim, kültür ve sanatın merkezi olarak hizmet veren Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki 100 kişilik planetaryumda güneşin, yıldızların, gezegenlerin ve diğer tüm gök cisimlerinin yapay görüntüsü özel bir sistemle kubbe şeklindeki tavana yansıtılıyor. Gezegen evinde uzayın derinlikleri birebir izleniyor.