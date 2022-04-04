Denizli'de çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi

Denizli'de tütün, alkol ve eşya kaçakçılığına yönelik yapılan operasyonda yakalanan 4 şüpheliden çok sayıda cinsel içerikli ürün ve malzeme ele geçirildi.

Denizli'de “Tütün ve Tütün Mamulleri, Alkollü İçki Kaçakçılığı ve Emtia Kaçakçılığı” ile her türlü kaçakçılığın önlenmesi amacıyla gerçekleştirilen operasyonlarda, 4 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheliler hakkında “5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa” muhalefet suçu çerçevesinde adli makamlarca işlem yapıldı. Yapılan operasyon ve aramalarda; 700 adet dolma sigara, 58 paket kaçak sigara, 535 litre kaçak/sahte alkol, 288 adet kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirildi.