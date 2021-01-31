Denizli'de Çölyak hastalarına özel Glüten“SİZ” park kafe yapılıyor

Pamukkale Belediyesi Glüten“SİZ” Park Kafe'nin yapımı kısa sürede başlayacak. Başkan Örki, “Kınıklı mahallemizde yapımına başlayacağımız glütensiz park kafeyi en kısa sürede hizmete sunmayı hedefliyoruz” dedi.

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, 2019 yerel seçimlerinden önce açıkladığı projeleri birer birer hayata geçirmeye devam ediyor. Bu projelerden biri olan glütensiz park kafe yakın zamanda hayata geçeceği açıklandı. Çölyak hastalığı ile mücadele edenlerin ihtiyaç duyduğu ekmek, makarna, bisküvi, kek ve benzeri ürünlerin üretimi yapılarak çölyak hastalarının daha kolay ve ucuz bir şekilde ürünlere ulaşımı sağlanacak. Kınıklı Mahallesi 6005 sokaktaki Şehit Munise Özcan Caddesi üzerinde bulunan park Pamukkale Belediyesi Glüten“SİZ” Park Kafe olarak projelendirildi. Bodrum ve zeminden oluşacak olan 140 metrekare kapalı alana sahip olacak Glüten“SİZ” Park Kafe'nin önünde 50 metrekarelik açık oturma alanı da bulunacak. Depo, mutfak, hazırlık ve pişirme alanı, satış reyonu ile kafeteryadan oluşacak park kafenin projesi hazırlandı. Yakın zamanda başlayacak olan çalışmalar kısa sürede tamamlanarak kafe çölyak hastalarının hizmetine sunulacak. Sadece çölyak hastalığı değil down sendromu, otizm, guatr hastaları ile glütensiz beslenmek isteyenlerde bu kafeden faydalanabilecek. Yine aynı yerde glütensiz ürünlerin hazırlanması konusunda çölyak hastalarına destek sağlanacak. Farklı illerde de uygulanan glütensiz kafe projesi Denizli'de ilk kez Pamukkale Belediyesi tarafından hayata geçirilecek. Pamukkale Belediyesi Glüten“SİZ” Park Kafe, Çölyak hastalarının bir araya gelip, doğum günü ve diğer etkinlikleri yapabilecekleri bir alan olarak kullanılabilecek.

“Bu kafemiz tüm halkımızın hizmetinde de olacak”

Çölyak hastalarını ilgilendirecek projeyi yakın zamanda hayata geçirmenin heyecanını yaşadıklarını ifade eden Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, "Çölyak hastaları maalesef hastalığı gereği her gıdayı tüketemiyor ve bu konuda sıkıntılar yaşıyor. Biz de bu nedenle çölyak hastalarının hassasiyetlerine dikkat ederek onların yaşamlarını kolaylaştırmak için Glütensiz Park Kafe'yi hizmete sunacağız. Bu kafemizde glüten içermeyen ve çölyak hastalarının gönül rahatlığıyla tüketebileceği ürünler yer alacak. Kafemizin içerisinde glütensiz ekmek, makarna, kurabiye, bisküvi, simit ve diğer ürünler üretilerek bu hastalıkla mücadele eden vatandaşlarımıza daha uygun fiyatlı ve daha sağlıklı bir şekilde ulaştırılacak. Denizli Çölyak Derneği Başkanı Türkan Satır bu konuda çok büyük emekler vermişti. Kendisini yakın bir zaman içinde kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Türkan hanıma Allah'tan rahmet diliyorum. Onun da çok istediği Pamukkale Glüten”Siz” Park Kafe'yi 9 Mayıs Çölyaklılar Günü'ne kadar hazırlayıp hizmete sunmayı planlıyoruz. Glütensiz Park Kafe sadece ürünlerin imal edileceği yer olmaktan ziyade çölyak hastalarının bir araya gelerek etkinliklerini ve toplantılarını da yapabileceği bir yer olacak. Bu kafemiz tüm halkımızın hizmetinde de olacak. Bu proje ile seçimlerden önce yapmayı planladığımız projelerden birini daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşamış olacağız. Glütensiz Park Kafemiz şimdiden hayırlı olsun" dedi.