İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Denizli'de Cuma namazından sonra yağmur duası okundu

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın son dönemde yaşanılan kuralık sebebi ile yağmur duası yapılacağını belirtirken bütün illerde olduğu gibi Denizli’de de cuma namazından sonra yağmur duası okundu.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın son dönemde yaşanılan kuralık sebebi ile yağmur duası yapılacağını belirtirken bütün illerde olduğu gibi Denizli'de de cuma namazından sonra yağmur duası okundu.


Bu yıl beklenen yağışların azlığından ve barajların su sınırının altına inmesiyle beraber, Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, 81 ilde Cuma namazı kılacak vatandaşları okunacak yağmur duasına davet etti. Denizli'de de cuma namazı kılmak için camilere gelen vatandaşlar, namazdan sonra yağmur duası okundu. Tüm camilerde cuma namazı hutbesinde ‘Su, Hayat ve Şifa Kaynağımız' konulu ele alınarak, suyun israf edilmemesine ve düzenli kullanılmasına dikkat çekildi. Camilerde sosyal mesafeye uyularak kılınan namazda eller semaya açıldı. Yağışların azlığı, sıcaklığın ardından oluşan kuraklık için dua okunarak ibadet edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.