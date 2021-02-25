Denizli'de dart turnuvası sona erdi

Denizli'de Sarayköy ve Babadağ Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı'nın ortaklaşa düzenlediği dart turnuvası sona erdi.

Denizli'nin Babadağ ilçesinde spor salonunda gerçekleştirilen ve 50 gencin katıldığı turnuva çekişmeli müsabakalara sahne oldu. İki gün süren müsabakalarda dereceye girenlere ödülleri düzenlenen törenle verildi. Törene Babadağ Kaymakamı Adem Karataş, Ülkü Ocakları Başkanı Murat Aydınlı, Kamu-Sen İl Temsilcisi ve Türk Eğitim Sen (TES) Şube Başkanı Emre Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkan Yardımcısı Yasin Özpek, Babadağ İlçe Gençlik Spor Müdürü Murat Baran, MHP İlçe Başkanı Seyit Karademir, Babadağ Ülkü Ocakları Başkanı Yusuf Karlıoğlu, Sarayköy Ülkü Ocakları Başkanı Hakan Bingöl ve ülkücüler katıldı. Ülkü Ocakları Başkanı Murat Aydınlı, “Ülkücü işini en iyi yapandır. Hangi işi yapıyorsanız yapın ama işinizi en iyi yapın. Sürekli okuyun. Turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederim” dedi.

Tören öncesinde Babadağ Kaymakamı Adem Karataş ile Ülkü Ocakları Başkanı Murat Aydınlı, kozlarını dartta paylaştı. Babadağ Kaymakamı Adem Karataş, böyle bir turnuvanın Babadağ'da düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Katılımcılara teşekkür ederek, dereceye girenlere madalya ve katılım sertifikası takdim edildi.