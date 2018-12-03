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Denizli'de ‘dart yarışması' birincisi belli oldu

Denizli’de, Dart Kulüpler İl Birinciliği yarışması hafta sonu yapılan maçlarla tamamlandı.

Denizli'de, Dart Kulüpler İl Birinciliği yarışması hafta sonu yapılan maçlarla tamamlandı. Yarışmada İncilipınar Gücü Gençlik Spor Kulübü şampiyon oldu.


Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Temsilciliğinin birlikte organize ettiği yarışma bir alışveriş merkezinde yapıldı. Dart sporunu sevenleri buluşturan yarışmaya 120 erkek, 60 bayan olmak üzere toplam 180 sporcu katıldı. 2 gün süren turnuvada sporcular kıyasıya mücadelelerin yanı sıra eğlenceli de vakit geçirdi. Turnuva sonunda yapılan ödül töreniyle dereceye girenlere kupa ve madalyaları takdim edildi. Yarışmada İncilipınar Gücü Gençlik Spor Kulübü şampiyon oldu.

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