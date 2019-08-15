Denizli'de deprem bölgesinde enkaz kaldırma çalışmaları başladı

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde 8 Ağustos'ta meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremin ardından ilçede ağır hasarlı olan ve yıkılan yapılarda enkaz kaldırma çalışmaları başladı. Depremin en fazla etkilediği Bozkurt ve Çardak ilçelerinde toplamda 344 yapıda ağır hasar olduğu öğrenildi.

8 Ağustos'ta meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremle sarsılan Bozkurt ve Çardak ilçelerinde AFAD ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından başlatılan hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Alınan bilgilerde Çardak ilçesinde 4 bin 227 yapıda inceleme yapıldığı, bunlardan 80'inin ağır, 422 yapıda ise hafif hasar tespit edildiği öğrenilirken, Bozkurt ilçesinde ise bin 995 yapıda inceleme yapıldığı bunlardan da 264'ünün ağır hasarlı olduğu, 665'inin ise hafif hasarlı olduğu belirtildi. İlçede ayrıca 3 yapının ise acil yıkılma talimatı verildiği aktarılırken, yıkılan yapılarda da enkaz kaldırma çalışmaları yapıldı. Depremin hemen ardından ilçeye gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un da incelemelerde bulunduğu ve sonrasında yıkılma talimatı verdiği tarihi Tutluca Merkez Cami, minaresi ile birlikte yıkıldı. Yıkılan yapının bayram tatilinin bitmesinin ardından bugün Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler tarafından enkaz kaldırma çalışmaları başladı. İş makinesi ve kamyonlarla başlatılan enkaz kaldırma çalışmasının bugün tamamlanması bekleniyor.

“Tek tesellimiz can kaybı olmaması”

Enkaz kaldırma çalışmalarının başında bekleyen cami imam hatibi Nail Şimşek ise caminin yıkılmasından dolayı çok üzgün olduklarını ifade ederek, 71 yaşında olduğunu ve camide çok hatıraların olduğunu söyledi. Acılarının ve sıkıntılarının olduğunu ifade eden Şimşek tek tesellilerinin ise can kaybı olmaması olduğunu dile getirdi.