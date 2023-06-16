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Denizli'de deprem

Denizli’de merkez üssü Tavas ilçesine bağlı Sarıabat Mahallesi olan 3.

Denizli'de merkez üssü Tavas ilçesine bağlı Sarıabat Mahallesi olan 3.0 büyüklüğünde orta şiddetli bir deprem meydana geldi.


Kandilli Rasathanesi Ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden (KRDAE) alınan bilgilere göre, sabah saat 10.03'de merkez üssü Tavas ilçesine bağlı Sarıabat Mahallesi olan 3.0 büyüklüğünde orta şiddetli bir deprem meydana geldi. Kısa süreli korku ve paniğe neden olan depremde herhangi bir hasar ve can kaybının olmadığı bildirildi.

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