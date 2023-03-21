Denizli'de Deprem Şehitleri Hatıra Ormanında ilk fidanlar toprakla buluştu

Denizli'de Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde vefat eden vatandaşlar anısına oluşturulan Deprem Şehitleri Hatıra Ormanında ilk fidanlar toprakla buluştu.

21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası bu sene depremle birlikte buruk yaşandı. 6 Şubat tarihinde yaşanan büyük depremlerin ardından vefat eden vatandaşları anmak ve deprem ülkesi olduğumuzu gerçeğini unutturmamak amacıyla 81 ilde 6 Şubat 2023 Deprem Şehitleri Hatıra Ormanı tesis edildi. 81 ilde olduğu gibi Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Cankurtaran Mahallesinde de düzenlenen etkinliğe, çok sayıda öğrenci ve vatandaş katılarak depremzedeleri unutmadı. Binlerce fidan toprakla buluşurken, zaman zaman duygusal anlar yaşandı.

Arkadaşlarıyla beraber alana gelip fidan diken öğrenci Fatma Süheyla Yazıcı, "Biz İncilipınar Şehit Burhan Acar İmam Hatip Ortaokulundan geliyoruz. Buraya geldik ve ağaç diktik. Anlamlı bir etkinlik. Herkese tavsiye ediyoruz. Doğayı sevelim ve koruyalım çünkü doğa çok önemli, depremzede vatandaşlarımızı unutmadık" dedi.