Milli Eğitim Bakanlığı 2023 Eğitim Vizyonunun “Öğrenme Süreçlerinde Dijital İçeriş ve Beceri Destekli Dönüşüm” teması kapsamında Denizli'de 'Dijital İçerik Geliştirme Çalıştayı' yapıldı.

Denizli Merkezefendi Belediyesi Bereketler Toplantı Salonunda Dijital İçerik Geliştirme çalıştayı yapıldı. Gerçekleştirilen çalıştaya İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz, Şube Müdürü Ramazan Yılmaz, PAÜ Teknokent Müdürü Prof. Dr. İlhan Küçükkaplan, ilimizde görevli bilişim ve elektrik-elektronik öğretmenleri ile Pamukkale Üniversitesi Eğitim ve Teknoloji Fakültesinden akademisyenler katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz çalıştay açılışında yaptığı konuşmasında “Bakanlığımız 2023 Eğitim Vizyon Belgesi ile eğitim açısından önemli ve bir o kadar değerli hedefler belirledi. Bunu yapabilmek için de 18 temadan oluşan başlıklarımız var. Bu başlıklar içerisinde hedefler var ve bu hedeflerin üzerinde yoğunlaştığımız alanlar var. Denizli olarak eğitimde ön sıralardayız. Türkiye genelinde en fazla tam puan alan öğrenci sayısı olarak birinciyiz. 26 öğrencimiz tüm soruları doğru cevaplayarak tam puan aldı. Bugüne kadar her yıl hemen hemen LGS'de ve YKS'de ilk 3'lerin içerisinde yer aldık. Alan bazında mutlaka ilk 10'un içinde yer aldık. Çocuklarımızı geleceğe hazırlanmasında mükemmeliyeti hedefliyoruz” dedi.

Konuşmanın ardından PAÜ Teknokent Müdürü Prof. Dr. İlhan Küçükkaplan “Dijital İçerik Geliştirme” konulu sunum yaptı. Çalıştay bitiminde katılımcılara anket uygulandı.