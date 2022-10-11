Denizli'de dijital pazarlama stratejisi eğitimleri başladı

Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü, “HEM Üretiyor, HEM Tanıtıyor” adlı projesinin Dijital Pazarlama Stratejisi eğitimleri başladı. Merkezefendi Halk Eğitimi Merkezinde gerçekleştirilen eğitimlerin açılışına İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Şube Müdürleri Yasin Temel ve Yavuz Çağlar ile kursiyerler katıldı. Proje eğitim açılışı konuşmasında Müdür Ekici, “Yeni eğitim öğretim yılına başlamamızdan bu yana okullarımızda örgün eğitime devam ederken yaygın eğitim faaliyetlerine de ara vermeden devam ediyoruz. Halk Eğitimi Merkezleri yalnızca eğitim veren kurum olmaktan çıkıp artık eğitimin yanında üreten ve ürettiği ürünleri markalaştıran kurumlar haline geldi. Bu dönüşümle de Denizli'de, bölgemize ve dolayısıyla Türkiye ekonomisine de büyük katkısı olan merkezler oldular. Merkezefendi, Sarayköy ve Buldan Halk Eğitimi Merkezlerinin iş birliğiyle hazırlanan “HEM Üretiyor HEM Tanıtıyor” isimli projemiz teknik destek aldı. Projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Başarılı bir eğitim süreci olmasını diliyorum” dedi.

“Ülkemizin kalkınma hedeflerine katkı sağlaması beklenmektedir”

HEM Üretiyor, HEM Tanıtıyor projesinin eğitim ve danışmanlık faaliyetleri Merkezefendi, Sarayköy ve Buldan İlçe Halk Eğitimi Merkezleri bünyesinde yürütüldüğünü belirten İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, “Proje ile Halk Eğitimi Merkezlerimizin atölyelerinde üretilen ürünlerin tanıtımının ve pazarlamasının doğru şekilde yapılması, dijital platformlarda satışa sunulması ile katma değer yaratarak ilimizin, bölgemizin ve ülkemizin kalkınma hedeflerine katkı sağlaması beklenmektedir. Proje çerçevesince Halk Eğitimi Merkezlerinde görev yapan idareci, öğretmen ve usta öğreticilere dijital satış ve pazarlama, dijital pazarlama stratejisi, sosyal medya yönetimi ve reklamcılığı eğitimi ve ‘Pazarlama Planı ve Stratejik Yol Haritası' danışmanlığı sağlanarak halk eğitimi merkezlerinde üretilen ürünlerin tanıtılması, satışının yapılması ve markalaşması hedeflenmektedir. Eğitim ve danışmanlık hizmeti sonrasında halk eğitimi merkezi atölyelerinde üretilen el sanatları, tarımsal, geleneksel, moda tasarım ürünleri ve unutulmaya yüz tutmuş yöresel ürünlerin dijital ve sosyal platformlarda yer alması, elektronik satış ortamlarında sunulması, markalaşarak katma değerinin yükselmesi ve nihai sonuç olarak satış ve pazarlamaya hazır marka değerlerinin oluşması ile ilçenin, ilimizin, bölgemizin ve ülkemizin üretilen ve ticarileşen marka sayılarının ve değerlerinin artmasına katkı sunacaktır” diye ifade etti.