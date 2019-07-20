Denizli'de domates, patates ve soğan fiyatı ile yüz güldürüyor

Denizli'de, en çok tüketilen domates, patates ve patlıcan gibi ürünler tüketicilerin yüzünü güldürürken kilosu 7 TL'den satılan limon ile 12 TL'den satılan bamya ve barbunya fiyatları ise el yakıyor.

Pamukkale ilçesinde kurulan semt pazarında yaz mevsimi sebze ve meyveleri tezgahlarda sergilenmeye devam ediyor. Vatandaşların bazıları ise fiyatların yüksek olduğunu ifade ediyor. Hava sıcaklığından etkilenip üretimi azalan sebze ve meyvelerin fiyatlarının arttığını da dile getiren esnaflar ise satışın geçen seneye göre az olduğunu kaydetti.

Bu sene en kötü üzümün 5 liradan satışa sunulacağını öğrenildi. Bunun yanında şu an 7-8 TL'den satışı yapılan limonun ise Kurban Bayramı öncesi fiyatının 10 TL'ye çıkması bekleniyor. Düşüşe geçen patlıcanın kilosu 1 TL olurken, bamyanın yarım kilosu 6 lira olması alıcının dudağını uçuklattı. Kilosu 5 liradan satılan sivri biber ise yüksek fiyatı ile vatandaşı üzdü. Vatandaşlar, fiyatın yüksek olmasından dolayı kışlık biber hazırlayamamaktan dert yakınmasına neden oldu.

“Geçen sene 3 kat daha fazla satılıyordu”

Üzüm satan pazar esnafı Murat Kartal, geçen haftaya göre düştüğünü belirterek, “Üzüm geçen hafta 7, 8 liraydı, bu hafta beş liraya düştü. Hava sıcaklıklarından dolayı mal sahipleri bize pahalıya veriyor. Biz 4 liraya alıyoruz, pazarda ise 5 liraya satıyoruz. Vatandaşa göre fiyat çok pahalı. Biz de 4 liraya aldığımız ürünü 5 liraya satmazsak para kazanamayız. İçinden döküntüsü çıkıyor. Geçen sene 600, 700 kilo satarken bu sene 200, 300 kilo satıyoruz. Fiyatlar ise geçen seneye göre bu sene daha ucuz” dedi.

Kurutma zamanı gelen biberin fiyatının arttığına dikkat çeken Fatih Şafak ise “Geçen hafta 2 buçuk, 3 liraydı, bu hafta 4 lira. Hava sıcaklıklarından dolayı biraz yüksek. Sıcaklıklar kökeni yaktığı için biraz artış var. Kurutmalık zaman olduğu için vatandaşlar fiyatı yüksek diyor” ifadelerini kullandı.

“Kurban Bayramı'nda en az 10 lira olacak”

Limonların depo malı olduğunu kaydeden Fatih Şafak, “Depoda çürüyor bu yüzden fiyat yükseliyor. Önümüz Kurban Bayramı biraz daha yükselir fiyatlar, 10 liradan aşağı olmaz. Limonuna göre 7, 8 liraya var. Şu an da 10 lira diyende var. Kurban Bayramına kadar hepsi 10 lira olur” dedi.

Bazı vatandaşlar ise başka yerde daha pahalı olduğunu ifade ederken bazıları da satıcıya ucuz bize pahalı tepkisini göstererek mecbur kalınca aldıklarını kaydetti.

Öte yandan, pazarda patlıcanın kilosu 1 TL, patatesin 1,5 TL, domates 1,5 TL ve soğan ise 2 TL'den alıcı buluyor.