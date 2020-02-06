Denizli'de dün etkili olan fırtınanın bilançosu ortaya çıkmaya başladı

Denizli'de dün saatte yaklaşık 100 km hızla esen rüzgardan dolayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne çatı uçması, ağaç devrilmesi, arabaların üzerine tuğla benzeri çeşitli parçalar düşmesi ile alakalı 450 çağrının yapıldığı öğrenilirken, 2 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Kentte dün öğleden sonra etkili olmayan başlayan lodos olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Fırtına nedeniyle kentte çatılar uçtu, minareler ve kubbeleri yıkıldı, ağaçlar ve reklam tabelaları devrildi. Fırtına kentte hayatı adeta felç ederken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne çoğunluğu korku ve endişeden kaynaklı 450 çağrının yapıldığı bu çağrılar arasında ise ekiplerin çatı uçması, ağaç devrilmesi ve araçların üzerine çeşitli cisimlerin düşmesi olaylarına müdahale edildiği belirtildi. Şiddetli rüzgar nedeniyle Tavas ilçesinde bir caminin minaresi, Merkezefendi ilçesinde ise başka bir caminin minaresinin kubbesi yıkıldı.

Pamukkale ilçesinde ise 7 katlı bir binanın çatısı yola uçtu. 8 araç uçan çatıdan dolayı zarar gördü.

Bozkurt ilçesi Başçeşme Mahallesinde ise içinde 6 büyükbaş hayvanın bulunduğu ahırın çatısının çöktüğü ancak hızlı müdahale ile çöken çatının altında kalan hayvanların çıkarıldığı kaydedildi.

Denizli ve Servergazi Devlet Hastanelerine ise fırtınadan dolayı kafalarına cam ve tuğla düşmesi sonucu yaralanan 2 kişinin başvurduğu öğrenildi.

Çevre ve Şehircilik Denizli İl Müdürlüğünün fırtınadan kaynaklı hasar tespit çalışmalarının ise devam ettiği bildirildi.