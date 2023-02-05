Denizli'de eğitime kar tatili

Denizli'nin Çameli ilçesinde kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiği açıklandı.

Denizli'de yoğun kar yüksek kesimler ağırlıklı olmak üzere bölgede etkisini göstermeye devam ediyor. Bazı noktalarda zincirsiz araç geçişine izin verilmezken, karın en çok etkisini gösterdiği Çameli ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi. Yapılan açıklamada, "Çameli İlçemizde İlçe Hıfzıssıha Kurulu Kararıyla 06.02.2023 Pazartesi günü olumsuz hava şartları nedeniyle ilçemizdeki tüm eğitim-öğretim kurumlarında eğitime 1 gün ara verilmiştir. Engelli,hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan kamu personeli idari izinli sayılacaktır" ifadeleri kullanıldı.