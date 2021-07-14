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Denizli'de ekmeğe 25 kuruş zam

Denizli’de 200 gram ekmek fiyatı, 1.

Denizli'de 200 gram ekmek fiyatı, 1.50 liradan 1.75 TL'ye çıkarak zamlandı.



Denizli Fırıncılar Odası Başkanı Bekir Karadaban, ekmek zammı talebinin karara bağlandığını ve 15 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren zamlı fiyatların uygulanmaya başlanacağını belirtti. Un ve unlu mamullerdeki maliyetlerin de artışlar olduğunu fiyatlara düzenleme getirilmesi için karara bağlandığını açıklayan Karadaban, Denizli'de 1.50 liradan satışa sunulan 200 gram ekmeğin 0.25 kuruş zam ile 1.75 TL'den satılacağı bildirdi.

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