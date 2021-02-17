Denizli'de en çok 2 kişilik hane var

Bu kapsam kentte en çok 2 kişilik hane var.

TÜİK verilerine göre Denizli'de ortalama hane halkı büyüklüğünü 2,95 kişi olarak açıklandı. Türkiye genelinde ise 3,30 olarak belirlendi. Ortalama hane halkı büyüklüğünün en yüksek olduğu iller ise sırayla 5,75 kişi ile Şırnak, 5,25 kişi ile Şanlıurfa ve 5,16 kişi ile Hakkari olurken, en düşük olduğu iller 2,61 kişi ile Çanakkale, 2,66 kişi ile Tunceli, 2,68 kişi ile Eskişehir olarak açıklandı. Denizli ise ortalama hane halkı büyüklüğünde Türkiye genelinde 55. sırada yer aldı. Denizli'de bulunan 344 bin 422 hane halkının yüzde 24,8'i kapsayan 85 bin 350'si 2 kişilik hanelerden oluşurken yüzde 20,1'inie denk gelen 69 bin 144'ü tek kişilik hanelerden, bin 260'ı ise 10 kişi ve üzeri büyüklükteki hanelerden oluştu. Ortalama hane halkı büyüklüğü değerleri ilçe düzeyinde incelendiğinde Honaz 3,22 kişi ile en yüksek değere sahip olurken, Bekilli 2,29 kişi ile en düşük ortalama hane halkı değerine sahip ilçe oldu.