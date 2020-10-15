Denizli'de en çok konut satışı ikinci elde oldu

Denizli'de, 2020 yılı Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre konut satışları yüzde 0,9 artış gösterdi. En çok satış ise ikinci elde gerçekleşti.

Denizli'de konut satışları 2020 Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,9 oranında artarak bin 737 oldu. Bu satışların 459'u ilk satış, bin 278'i ikinci el satış olarak gerçekleşti. Konut satışlarında, İstanbul 25 bin 399 konut satışı ve yüzde 18,6 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 12 bin 677 konut satışı ve yüzde 9,3 pay ile Ankara, 8 bin 153 konut satışı ve yüzde 6,0 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 17 konut ile Hakkari, 24 konut ile Ardahan ve 63 konut ile Bayburt oldu. Denizli ise Türkiye genelinde yüzde 1,3'lük payla 22. sırada yer aldı.

İpotekli satışlar yüzde 32,5 azaldı

Denizli'de ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,5 oranında azalış göstererek 546 oldu. 546 ipotekli satışın 158'i ilk satış, 388'i ikinci el satış olarak gerçekleşti. Aynı dönemde Türkiye genelinde ise 35 bin 576 konut ipotekli satış sonucunda el değiştirdi. Türkiye genelinde toplam konut satışları içinde ipotekli satışın payı yüzde 26,0 olurken bu oran Denizli ili için yüzde 31,4 olarak gerçekleşti.

Diğer satışlar yüzde 30,4 arttı

Denizli'de diğer konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30,4 oranında artış göstererek bin 191 oldu. Bu satışların 301'i ilk satış, 890'ı ikinci el satış olarak gerçekleşti. Aynı dönemde Türkiye genelinde ise 101 bin 168 konut diğer satış sonucunda el değiştirdi.