Denizli'de en sessiz yılbaşı kutlandı

Yurt genelinde korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Denizli'de en sessiz yılbaşı yaşanıyor. Kentin her yıl aynı dönemde insan kalabalığı ile hafızalarda yer edinen meydan ve caddeler boş kaldı.

Tüm dünyayı ve yurdu etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle ardı ardına tedbirler uygulandı. Korona virüs salgınında vaka artışlarının önüne geçmek amacıyla yurt genelinde 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Denizli'nin en işlek cadde meydanları ilk kez bu kısıtlamalar nedeniyle boş kaldı. Önceki yıllarda yılbaşı kutlamalarının en uğrak noktası olan 15 Temmuz Şehitleri Delikliçınar Meydanında sadece tedbirler kapsamında uygulama yapan polis ekipleri vardı. Uygulama noktalarında bulunan polis ekipleri, moto kurye ve taksilerin haricinde diğer araçları da durdurarak izin belgelerini kontrol etmesi dikkatlerden kaçmadı. Kentteki geniş güvenlik önlemleri alındı. Geçtiğimiz yıllarda kutlamalarda kalabalığı ile hafızalara kazınan meydan ve caddeler boş kaldı. Yılbaşı kutlamalarına müsaade edilmeyen kent, adeta hayalet şehri andırdı.