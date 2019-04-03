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Denizli'de engelli yaşlı adama 'oy vermedi' gerekçesiyle darp iddiası

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde yaşayan yaşlı adamın yerel seçimlerde oy vermediği muhtar adayının taraftarları tarafından darp edildiği iddia edildi.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde yaşayan yaşlı adamın yerel seçimlerde oy vermediği muhtar adayının taraftarları tarafından darp edildiği iddia edildi. Hastaneye kaldırılan adamın tedavisi devam ediyor.


Edinilen bilgiye göre, olay Acıpayam ilçesi Hisar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yüzde 84 engelli raporu bulunan Remzi Eğitmenoğlu öğle saatlerinde çay içmek için kahvehaneye gitti. Eğitmenoğlu burada geçtiğimiz hafta sonu yapılan yerel seçimlerde muhtar adayı olan E.Ş.'nin taraftarları ile karşılaştı. Ardından taraflar arasında oy verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Eğitmenoğlu muhtar adayına oy vermediği gerekçesiyle Akif K. tarafından darp edildi. Kafasının çeşitli yerlerinden, el ve ayaklarından yaralanan yaşlı adam ise çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çağrılan 112 acil servis ambulansı ile hastaneye kaldırıldı. Hastanede gerekli tetkikleri yapılan ve serum bağlanan talihsiz adam hastanede müşahede altına alındı. Yaşlı adam ise nasıl dayak yediğini, yerlerde sürüklenip kafasına vurulduğunu yakınlarının çektiği videoda anlattı.


Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Eğitmenoğlu'nun hastanedeki tedavisinin ardından şikayetçi olacağı kaydedildi.

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