Denizli'de Engelliler Haftası ‘farkındalık' yürüyüşü

Protokol üyeleri, engellilere yönelik eğitim veren okullar ve sivil toplum kuruluşları klasik Vosvoslar eşliğinde farkındalık için yürüdü.

Denizli Valiliği önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başlayan törene, Denizli Vali Yardımcısı Hakkı Ünal, Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Sevil Güngör, engellilere yönelik eğitim veren okullar ve sivil toplum kuruluşları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okuyan grup daha sonra 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'na kadar süren kortejde engellilerin sorunlarına dikkat çekip farkındalık için yürüdüler. Güvercinlerin uçurulduğu yürüyüşe Denizli Vosvos Kulübü de klasik araçlarıyla eşlik etti. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği yürüyüş renkli görüntülere sahne oldu.

“Neler yapabileceğinizi keşfedin”

Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Sevil Güngör, konuşmasına tüm katılımcılar ile her zaman yanlarında olan, kendilerini her alanda destekleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a teşekkür ederek başladı. Kent genelinde 12 bin dolayında engelli birey olduğunu belirten Güngör, engellilerin yeteneklerine yönelik kursların genişletilmesini, mamul haline getirdikleri ürünlerin satışlarının yapılmasını, istihdama yapılacak bu katkının da engellilerin öz güvenlerini artıracağını söyledi. Engellilere seslenen Güngör, "Balığı hazır beklemeyiniz. Devletten maaş alıyorum diye kendini eve hapsetme ki neler yapabileceğinizi keşfedin, mutlu, huzurlu, yaşayın" dedi.

Güngör, kendilerini yalnız bırakmayan Denizli Vosvos Kulübü ile Denizli Güvercin Evi Derneğine de teşekkür etti.

Yürüyüşün tamamlandığı 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda ise engellilere yönelik eğitim veren okullar ve sivil toplum kuruluşları mehteran, sema, şarkı, dans ve halk oyunları gösterileri sundu. Vatandaşların beğeniyle izlediği programda öğrenciler muhteşem performansları ile ayakta alkışlandı.

Etkinlik kafes içerisindeki güvercinlerin serbest bırakılması ile sona erdi.