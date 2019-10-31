Denizli'de eski hükümlü İŞKUR sayesinde yeni bir hayata başladı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, “Kendi İşini Kurma Projesi” ile İŞKUR'un verdiği hibeyle 4 inek alan eski hükümlü, yeni bir hayata başlayarak eski zor günlerini geride bırakmanın mutluluğunu yaşıyor.

Denizli'de çeşitli suçlarından dolayı 2 yıl cezaevinde kalmasının ardından, bir arkadaşının tavsiyesiyle eski hükümlülerin İŞKUR'un projesi ile yararlandığını öğrenen 43 yaşındaki Eyüp Koyuncu “Kendi İşini Kurma Projesi” ile destek alarak simental cinsi 4 adet inek alarak yepyeni bir hayata başladı.

Pamukkale ilçesi Goncalı Mahallesi'nde yaşayan Koyuncu, annesinin ölümünün ardından yaşadığı sorunlardan dolayı suça bulaştığını, bu yüzden 2 yıl cezaevinde kaldığını söyledi. İŞKUR'un projesi sayesinde iş kuran Koyuncu, “Bu hem bana ışık oldu hem de mahallemde 'Senin iş olmaz' diyen çoğunluğa umut oldu. Bugün 7 büyükbaş hayvanım mevcut. Aylık ortalama 600 litre sütün 400 litresini süt kooperatifine, 200 litresini de perakende satıyorum. Yaşantımı değiştirdim. Allah devletimizden razı olsun. Mutluyum, huzurluyum. Ben her şeyi geride bıraktım, tertemiz yeni bir sayfa açtım" şeklinde konuştu.