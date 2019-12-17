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Denizli'de evde patlama: 1 yaralı

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde bir apartmanda tüpten sızan gazın patlaması sonucu çıkan yangında 1 kişi yaralandı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir apartmanda tüpten sızan gazın patlaması sonucu çıkan yangında 1 kişi yaralandı.


Olay, Pamukkale ilçesi Bağbaşı Mahallesi Barbaros Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın zemin katında oturan 43 yaşındaki Vedat Tokdemir evde bulunduğu sırada tüpten sızan gaz patlaması sonucu evde yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis, 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederken, yaralanan Tokdemir sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Evin içerisinde bulunan 2 mutfak tipi tüp ve 1 adet piknik tüpü çıkartıldı. Tokdemir'in Ege Üniversitesi Yanık Ünitesi bölümüne sevk edileceği bildirildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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