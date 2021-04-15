Denizli'de eylem ve etkinlikler 30 gün yasaklandı

Denizli Valiliği tarafından yayımlanan karara göre, korona virüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla, salgınla mücadele sürecinin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ile önlemleri açıkladı. Sağlık Bakanlığı ve Korona virüs Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanının talimatları doğrultusunda belirlenerek uygulamaya geçildi.

Eylem ve etkinlikler 30 gün süre ile yasaklandı

Denizli Valiliği tarafından yayımlanan açıklama; “Gelinen aşamada, mutasyona uğrayan Covid-19 virüsünün dünya genelinde hastalığın yayılımını attırdığı, ülkemizde de çeşitli varyantların görülmesi sebebiyle günlük vaka, yoğun bakım ve entübe hasta sayılarında artış yaşandığı kamuoyunun malumudur. Bu çerçevede, 12 Nisan 2021 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar ile 12 Nisan 2021 tarihli 15 Nolu Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis Kararları doğrultusunda, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun madde 11 (a) ve (c) bentleri uyarınca, Valilik ve Kaymakamlık Makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç, İlimiz genelinde umuma açık veya kapalı yerler ile park-bahçe, mabetlerde, genel yollar ve kamu hizmeti görülen bina ve tesisler ile bunların eklentilerinde yapılacak olan miting, kapalı ve açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, basın açıklaması, çadır kurma, stant açma, çelenk sunma, oturma eylemi, imza kampanyası, anma töreni ve benzeri türdeki eylem ve etkinlikler ile el ilanı dağıtılmasının, 14 Nisan 2021 günü saat 00.01'den 13 Mayıs 2021 günü saat 23.59'a kadar 30 gün süre ile yasaklanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.