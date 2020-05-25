İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Denizli'de feci olay

Denizli’de meydana gelen feci olayda, bahçede bulunan su kuyusundaki motor arızasını gidermek için 3 metre derinliğindeki kuyuya inen ve zehirlenen aynı aile üyesi 4 kişiden 1’i hayatını kaybetti.

Denizli'de meydana gelen feci olayda, bahçede bulunan su kuyusundaki motor arızasını gidermek için 3 metre derinliğindeki kuyuya inen ve zehirlenen aynı aile üyesi 4 kişiden 1'i hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, olay Çameli ilçesi Çamlıbel Mahallesi'nde meydana geldi. Bahçede sulama amacıyla kullanılan kuyudaki su motoru arızasını gidermek için 3 metre derinliğindeki kuyuya inen Yusuf Aydınhan (43) zehirlenerek kuyudan çıkamadı. Ağabeyi Ercan Aydınhan (50) ve oğlu İdris Aydınhan (26) ile yengesi Fatma Aydınhan (45) da ise zehirlenerek kuyuda bayılan Aydınhan'ı çıkarmak isterken gazdan etkilendi. Diğer aile üyelerinin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler Yusuf Aydınhan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Diğer aile üyeleri ise yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.


Jandarma tarafından bölgede başlatılan incelemeler devam ederken, kuyuda hayatını kaybeden Yusuf Aydınhan'ın cenazesi ise Denizli Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler tarafından çıkarıldı.


Jandarma ekiplerinin bölgedeki inceleme çalışmaları devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.