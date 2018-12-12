Denizli'de Felsefe Olimpiyatları bölge elemeleri yapıldı

Ulusal Felsefe Olimpiyatları bölge elemeleri 48 liseden birer öğrencinin katılımı ile Denizlide yapıldı.

Ulusal Felsefe Olimpiyatları, Denizli, Ankara, Antalya, Bursa, Çanakkale, Erzurum, Gaziantep, Hatay, İçel, İstanbul, İzmir, Sakarya ve Samsun'da olmak üzere 13 merkezde aynı anda yapıldı. Bölge elemeleri Denizli İbrahim Cinkaya Sosyal Bilimler Lisesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Afyonkarahisar, Aydın, Burdur, Isparta ve Uşak ilinden 48 liseden birer öğrenciyi ağırladık. Olimpiyatta öğrenciler 4 saat boyunca ter döktüler. Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Türkiye Felsefe Kurumu ile birlikte gerçekleştirilen felsefe olimpiyatı, ilk kez uluslararası düzeyde 1993'te Bulgaristan, Romanya, Polonya, Türkiye ve Almanya'dan öğretmenlerin girişimleriyle ilk kez yapılmıştır. Ülkemizde 1996 yılından bu yana ulusal düzeyde yapıldığı kaydedildi.

Merkezefendi İbrahim Cinkaya Sosyal Bilimler Lisesinde yapılan Felsefe Olimpiyatına Merkezefendi Kaymakamı Dr. Adem Uslu, Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Güney Çeğin, Merkezefendi İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Taşkın Osman Yıldız, Okul Müdürü Hayrullah Akgün, YAZARBİR Genel Başkanı Abdulkadir Uslu, Felsefe Olimpiyatları Komisyon başkanı Dr. Yüksel Marım, okul müdürleri, felsefe öğretmenleri, öğrenciler ve veliler katıldı.

Olimpiyatlarda sergide açıldı

Olimpiyatta İbrahim Cinkaya Sosyal Bilimler Lisesinin girişinde Abdulkadir Uslu ve Hakkı Uslu kardeşlerin "Hayata Dair" adlı karikatür sergisi açıldı. El sanatları öğretmeni Nazan Dura ve öğrencilerinin yaptığı Kızılcabölük kumaşından yapılan ürünlerin standına yer verildi. İbrahim Cinkaya Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerinden oluşan topluluk müzik dinletisi sundu.

Olimpiyatın kapanış bölümünde katılımcı okul, öğretmen ve öğrencilere olimpiyat katılım sertifikası, Türkiye Felsefe Kurumu madalyaları ve günün anısına yaptırılan plaketler protokol tarafından verildi.