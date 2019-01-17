Denizli'de fen bilgisi öğretmenlerine başarı belgesi

Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı çeşitli okullarda görev yapan fen bilgisi öğretmenleri başarı belgesi ile ödüllendirildi.

Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA), Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması (TIMSS) ve Akademik Becerilerin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi Projesi (ABİDE) çalışmalarının uygulanması, sorunlarının çözülmesi, puanlanması ve bunlara ait raporların oluşturulması süreçlerinde görev alarak üstün gayret gösteren fen bilgisi öğretmenlerine başarı belgesi verildi. Denizli Valisi Hasan Karahan imzalı belgeler, İl Millî Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz tarafından Millî Eğitim Müdürlüğü'nde takdim edildi. Bir ülkenin kaderinin eğitim ile değişeceğini aktaran Millî Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz, belge lan öğretmenlere seslenerek, “Bize akli selim, fikri selim, kalbi selim nesiller lazım. Bunun yanında akademik başarıda lazım. Ulusal ve uluslararası alanlarda ülkemiz ve ilimiz eğitimi için yapmış olduğunuz çalışmalardan dolayı valimizin imzaladığı başarı belgelerini sizlere takdim ediyor ve başarılarınızın devamını diliyorum. Bundan sonraki süreçte de ilimiz ve ülkemiz eğitimine büyük katkılarınız olacağına inanıyorum” dedi.