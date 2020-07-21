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Denizli'de FETÖ operasyonu: 3 tutuklama

Denizli’de Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PYD) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 kişiden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PYD) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 kişiden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik çalışmaları yürütüyor. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar kapsamında örgütün mahrem yapılanmasında faaliyet gösteren ‘ankesörlü sabit hatlar/büfe ardışık arandıkları' tespit edilen askeri okuldan ve polis akademisinden ilişiği kesilen, aktif öğretmen, aktif müftülükte görevli memur ve görevden uzaklaştırılan astsubay ile terör örgütüne üye olmak suçundan 6 şüpheli gözaltına alındı.


Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan 3'ü çıkarıldıkları adliyede sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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